Танзания и Россия не договорились о матче: «Мы могли сыграть в марте, но у нашей сборной запланированы матчи отбора к ЧМ»

Россия и Танзания не смогли договориться о проведении товарищеского матча.

«Мы общались с Россией по поводу товарищеского матча наших сборных, но не смогли договориться по поводу даты матча.

Мы могли сыграть в марте, но у Танзании запланированы матчи отбора к ЧМ и у команды нет свободной даты для этой игры.

Посмотрим, сможем ли мы сыграть в будущем», – сказал президент Федерации футбола Танзании Уоллес Кария.

Сборная России 19 марта встретится с Гренадой, а 25 марта сыграет с Замбией. Оба матча пройдут на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.