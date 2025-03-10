Конте о 2:1 с «Фиорентиной»: «Заслуженная победа, но недоволен, что «Наполи» реализовал далеко не все моменты»

Антонио Конте оценил победу над «Фиорентиной» (2:1) в Серии А.

«Мы одержали заслуженную победу, но реализовали далеко не все моменты – вот этим я недоволен.

Нам нужно показывать свою лучшую игру, чтобы не было ненужного беспокойства. Как и в матче с «Интером» (1:1), мы играли хорошо и доминировали на протяжении долгих отрезков, пока не появился этот мандраж», – сказал тренер «Наполи ».