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Конте о 2:1 с «Фиорентиной»: «Заслуженная победа, но недоволен, что «Наполи» реализовал далеко не все моменты»

Антонио Конте оценил победу над «Фиорентиной» (2:1) в Серии А.

«Мы одержали заслуженную победу, но реализовали далеко не все моменты – вот этим я недоволен.

Нам нужно показывать свою лучшую игру, чтобы не было ненужного беспокойства. Как и в матче с «Интером» (1:1), мы играли хорошо и доминировали на протяжении долгих отрезков, пока не появился этот мандраж», – сказал тренер «Наполи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoНаполи
logoФиорентина
logoАнтонио Конте
logoсерия А Италия
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