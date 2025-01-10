«Динамо» возьмет Окишора, Бессмертного и еще 4 молодых игроков на сбор в Катаре

С «Динамо » поедут на зимние сборы шесть молодых футболистов.

По данным «Спорт-Экспресса», в составе московского клуба в Катар отправятся 19-летний голкипер Курбан Расулов , 20-летний защитник Станислав Бессмертный , полузащитники — 19-летний Егор Смелов и 18-летние Виктор Окишор и Дмитрий Александров, а также 19-летний нападающий Денис Боков.

Футболисты «Динамо» выйдут из отпуска 13 января. После 18 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ четвертое место.