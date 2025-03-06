Окишор считает, что «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне РПЛ: «Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят»

Виктор Окишор считает, что «Динамо» станет чемпионом в этом сезоне Мир РПЛ.

После 19 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место.

— Какое место по итогам этого сезона РПЛ займет «Динамо»?

— Первое.

— Решительно. Что готов сделать, если «Динамо» выиграет чемпионство или Кубок?

— Так, надо подумать. Нужно ведь что-то позитивное, чтобы шло на пользу, а не во вред. Бриться налысо, например, — это не позитив. Возможно, кому-то что-то подарить... Придумал! Отправлю родителей в путешествие, куда они захотят. Путешествие — это эмоции, запомнится на всю жизнь, тем более по такому яркому поводу. Так что сразу пишу маме и папе: выбирайте любую путевку! Куда захотите! На сколько захотите! С кем захотите! Кайфуйте! – сказал хавбек «Динамо».