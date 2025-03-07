Моуринью про 1:3 с «Рейнджерс»: «Вратарь вводил мяч по 30 секунд, у них было 20 травм. Они действовали прагматично и заслужили победу. Но не стоит слишком бурно праздновать, есть ответный матч»
«Я не удивлен. Если вы послушаете мою вчерашнюю пресс-конференцию, я отнесся к сопернику с максимальным уважением.
Предыдущий тренер больше внимания уделял своей философии, и я знал, что у Барри Фергюсона подход более прагматичный.
«Рейнджерс» защищались столько, сколько могли, и делали это хорошо. Их контратаки были опасными. Я не удивлен.
Всякий раз, когда [вратарь] Джек Батленд получал мяч, он тратил не 6-8 секунд, а 30. У них было 20 травм. Они действовали прагматично, они бились и заслужили победу.
Я могу сказать им только одно: не стоит слишком бурно праздновать, потому что есть ответный матч. Если в конце второй игры они будут праздновать, я их поздравлю. А пока же лучше успокоиться, потому что это еще не конец», – сказал главный тренер «Фенербахче».
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