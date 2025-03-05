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  • «ЦСКА слишком далеко, у «Динамо» проблемы в защите, а у «Локо» слишком молодая команда. Они не будут бороться за чемпионство». Гасилин об РПЛ
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«ЦСКА слишком далеко, у «Динамо» проблемы в защите, а у «Локо» слишком молодая команда. Они не будут бороться за чемпионство». Гасилин об РПЛ

Алексей Гасилин объяснил, почему «Динамо», «Локо», ЦСКА не борются за золото.

«ЦСКА слишком далеко, чтобы бороться за чемпионство.

«Динамо» даже с покупкой Глебова имеет серьезные проблемы в защите, которые у них есть уже не первый сезон. Поэтому динамовцев я бы не ставил бы в гонку за победу в чемпионате. За тройку – да, но за первое место – нет.

А «Локомотив» – это слишком молодая команда. У них нет такого опыта, который помог бы им в борьбе за победу в РПЛ. У них из чемпионской команды остался только Дима Баринов. Поэтому железнодорожникам нужно набираться опыта.

На мой взгляд, ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» будут бороться именно за попадание в топ-3, а не за чемпионство», – сказал бывший нападающий «Зенита» Гасилин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoАлексей Гасилин
logoпремьер-лига Россия
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