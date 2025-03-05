Свенссон выбыл до конца марта из-за травмы колена, полученной после фола Гомеша. Хавбек «Лилля» наступил защитнику «Боруссии» на ахилл

Защитник «Боруссии » получил повреждение во время матча с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) – Андре Гомеш сзади наступил шипами ему на ахилл. Шведский футболист после падения схватился за колено и едва сдерживал слезы от боли. Его заменили на 83-й минуте.

Дортмундский клуб сообщил, что у Свенссона выявлена травма медиальной связки колена. Футболист не сможет играть до завершения мартовской паузы на матчи сборных.

Первую игру после паузы «Боруссия» проведет 30 марта – против «Майнца».