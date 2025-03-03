Димарко выбыл на 3 недели. Защитник «Интера» травмировал бедро в матче с «Наполи»
Федерико Димарко получил серьезную травму в матче с «Наполи».
«Интер» сыграл вничью с неаполитанцами (1:1) в 27-м туре Серии А. На 51-й минуте игры защитник был вынужден покинуть поле из-за травмы бедра.
«Сегодня утром Федерико Димарко прошел клинические обследования в Институте Humanitas в Роццано. Тесты выявили растяжение мышц правого бедра. Ситуация будет повторно оценена в ближайшие дни», – говорится в заявлении «Интера».
Ожидается, что защитник «нерадзурри» будет отсутствовать около трех недель. «Интер» нацелен на возвращение игрока как минимум к матчу с «Аталантой» 16 марта. Однако в настоящее время ситуация очень непростая, пишет Pazzi Di Fanta.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Pazzi Di Fanta
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