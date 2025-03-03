Перес поздравил «Баварию» со 125-летием: «Это впечатляющая веха, которая подчеркивает масштаб одного из самых престижных клубов мира. Страсть, успех и традиции – ценности, которые объединяют нас»
Немецкий клуб был основан 27 февраля 1900 года. В этом году ему исполнилось 125 лет.
«От имени мадридского «Реала» я хотел бы поздравить «Баварию» с этим особенным юбилеем. 125-летие клуба – впечатляющая веха, которая подчеркивает масштаб и важность одного из самых престижных клубов в мире.
Мюнхенская «Бавария» олицетворяет страсть, успех и традиции – ценности, которые объединяют нас в футболе. Мы гордимся тем, что наши клубы создали так много незабываемых моментов, которые являются неотъемлемой частью истории европейского футбола.
С 2000 года, будучи президентом мадридского «Реала», я поддерживал тесные и дружеские отношения с руководством ФК «Бавария». Это экстраординарное общение и общие ценности – вот что делает наше партнерство таким особенным.
По случаю 125-летия я хотел бы выразить свое восхищение и уважение ФК «Бавария» за вашу легендарную историю и ваш вклад в то, чтобы футбол стал таким ценным видом спорта во всем мире», – сказал президент «Реала».
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