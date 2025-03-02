ПАОК гарантировал место в топ-4 после победы над «Астерасом» – 2:0. Тайсон забил, у Саматты 1+1

ПАОК обыграл «Астерас» в 25-м туре Суперлиги Греции (2:0).

Спортс’’ показывал матч в прямом эфире, комментировал игру Эльвин Керимов.

На 24-й минуте Тайсон открыл счет после передачи Мбваны Саматты, на 51-й Саматта отличился сам. Магомед Оздоев вышел в старте и был заменен на 76-й минуте, Федор Чалов пропустил игру из-за простуды.

ПАОК гарантировал попадание в топ-4 за один тур до окончания регулярного этапа Суперлиги Греции, отрыв от «Ариса» увеличился до пяти очков. Команда Рэзвана Луческу идет 4-й, «Астерас» – 7-й.

Полная запись матча с комментарием Эльвина Керимова