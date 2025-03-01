ЦСКА выиграл 1 из 10 матчей против команд из верхней половины таблицы в сезоне РПЛ и забил 7 голов

ЦСКА плохо набирает очки с командами из верхней части таблицы.

В 19-м туре Мир РПЛ команда Марко Николича сыграла вничью с «Зенитом » (0:0).

В нынешнем сезоне чемпионата России ЦСКА выиграл только 1 из 10 матчей против команд из верхней половины таблицы. В этих матчах команда забила лишь 7 голов.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 32 очками.