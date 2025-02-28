«Милан» проиграл в гостях «Болонье» в Серии А впервые за 23 года
«Милан» уступил «Болонье» (1:2) в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Италии.
«Россонери» проиграли на выезде красно-синим в Серии А впервые за 23 года. 10 марта 2002 года «Болонья» победила «Милан» дома со счетом 2:0.
После 26 туров текущего турнира «россонери» занимают в таблице 8-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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