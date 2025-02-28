«Милан» проиграл в гостях «Болонье» в Серии А впервые за 23 года

«Милан » уступил «Болонье» (1:2) в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Россонери» проиграли на выезде красно-синим в Серии А впервые за 23 года. 10 марта 2002 года «Болонья » победила «Милан» дома со счетом 2:0.

После 26 туров текущего турнира «россонери» занимают в таблице 8-е место.