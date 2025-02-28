Леау первым после Кака забил 5+ голов за «Милан» в 6 сезонах Серии А подряд
Рафаэл Леау поразил ворота «Болоньи» в матче (1:2) чемпионата Италии.
Португалец стал первым после Кака игроком «Милана», забившим не менее 5 голов в 6 сезонах Серии А подряд.
В 24 играх текущего турнира на счету Леау 6 мячей и 5 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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