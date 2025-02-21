Тренер «Хоффенхайма» прокомментировал видео с дилдо в раздевалке команды.

Ранее стало известно, что Кристиан Ильцер произнес мотивационную речь с дилдо в руке. Он надел поварской колпак, фартук и начал размешивать воображаемое волшебное зелье, будто бы добавляя туда ингредиенты успеха. Говоря о мужественности, тренер продемонстрировал фаллоимитатор, который принес с собой. Он заявил: «Вы должны быть такими же твердыми, как этот дилдо».

Комментируя инцидент, Ильцер заявил, что это были чисто футбольные сообщения, в которых он использовал символизм.

«Это нужно для разрушения шаблонов и формирования менталитета с целью расширения границ, которые человек устанавливает для себя. Это не сработает, если вы будете следовать по простому, проторенному пути», – сказал тренер.

В связи с утечкой видео Ильцер также пожаловался на нелояльные команде элементы. По его словам, успеха был бы гарантирован, если бы внутренние проблемы не выходили наружу.

«Это также показывает, почему мы не достигаем такого прогресса, как могли бы себе представить», – добавил австриец.

Тренер «Хоффенхайма» с дилдо в руке, в поварском колпаке и фартуке обратился к игрокам в раздевалке: «Вы должны быть так же тверды»