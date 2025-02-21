Бузакка поддержал испанских арбитров: «Кажется, что судьи должны быть богами, идеальными, но это невозможно, потому что мы люди. Тренеры и игроки забывают, что и сами ошибаются»

Массимо Бузакка поддержал испанских судей.

Глава департамента судейства ФИФА присутствовал на семинаре, который арбитры Ла Лиги провели в Мадриде в рамках подготовки к завершению сезона.

«Я горжусь тем, что нахожусь в Испании , одной из самых главных футбольных стран, это очень приятно.

Испанские судьи, как известно, обладают сильным характером, у них есть талант. Здесь всегда были отличные судьи, в том числе и в прошлом. Те, кто критикует их, забывают, что они, игроки и тренеры, сами совершают ошибки… Кажется, что судьи должны быть богами, идеальными, но это невозможно, потому что мы люди.

Нам нужно, чтобы к нам относились с уважением как к судьям и как к людям. Образование очень важно для прихода новых судей [в высшие лиги] – если их будут «убивать» в низших дивизионах, это станет социальной проблемой», – сказал Бузакка .