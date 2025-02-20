Директор «Челси» о том, останется ли Мареска: «100%. Он прекрасно справляется – отлично поработал с талантами, постарался объединить команду»

Директор «Челси» заявил, что Энцо Мареска продолжит тренировать команду.

Лондонский клуб выиграл лишь 3 из 10 последних матчей. 14 февраля «синие» уступили «Брайтону» со счетом 0:3.

«Он прекрасно справляется. «Челси» начал сезон очень хорошо. В последние шесть недель, знаете ли, они пытались тверже встать на ноги.

Но Энцо явно отлично поработал с талантами, постарался объединить команду», – сказал Джонатан Голдстейн.

На вопрос, останется ли Мареска до конца сезона, Голдстейн ответил: «100%».

Владельцы «Челси» поддерживают Мареску, несмотря на неудачные результаты в последних матчах