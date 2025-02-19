«Боруссия» вышла в 1/8 финала в 6 из 7 последних розыгрышей ЛЧ. В прошлом сезоне дошли до финала

«Боруссия» Дортмунд стабильно выходит в 1/8 финала ЛЧ в последние годы.

Команда Нико Ковача прошла «Спортинг » в стыковых матчах Лиги чемпионов (3:0, 0:0) и вышла в следующий раунд.

«Боруссия » дошла до стадии 1/8 финала ЛЧ в шести из семи последних розыгрышей турнира. На этом отрезке клубу это не удалось только в сезоне-2021/22.

В прошлой Лиге чемпионов «Дортмунд» вышел в финал, где проиграл «Реалу» (0:2).