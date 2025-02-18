Ямаль провел 100 матчей за «Барселону» и Испанию. Вингеру 17 лет, у него 21 гол и 28 ассистов
Игра против «Райо Вальекано» стала для Ламина Ямаля юбилейной.
Вингер «Барселоны» вышел на матч 24-го тура Ла Лиги в стартовом составе. Это его 100-я игра в профессиональной карьере.
Ямаль в 83-й раз сыграл за «блауграну». Также на его счету 17 матчей в составе сборной Испании. За это время он забил 21 гол и сделал 28 результативных передач.
Сейчас вингеру 17 лет и 220 дней. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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