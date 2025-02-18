Вальдано о матче «Реала» с «Осасуной»: «Арбитр был прав в ключевые моменты, но оставил за собой след противоречивых решений. Хотим мы или нет, вся эта атмосфера вокруг судей возникла из-за дела Негрейры»

Хорхе Вальдано считает судейство матча «Реала» с «Осасуной» в целом корректным.

«Я считаю, что рефери был прав в ключевые моменты, но также и оставил за собой очередной след неприятных противоречивых решений. Надо лишать игроков оправданий, а не давать их. После этого появляется ощущение, что причиной отсутствия побед становится человек, не имеющий отношения к команде, а я не думаю, что это здоровая ситуация для клуба.

Хотим мы этого или нет, вся эта атмосфера вокруг судейства возникла из-за дела Негрейры, зародившего в «Реале» сомнения. Ни федерация, ни Ла Лига не отреагировали, и это привело к чрезмерно бурной реакции «Реала », проявившеся в недавнем заявлении и в субботнем матче, выиграть который не удалось», – сказал бывший директор мадридского клуба.

Матч 24-го тура Ла Лиги обслуживала бригада судей под руководством Хосе Мунуэры Монтеро .

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