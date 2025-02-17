«Арсенал» оштрафован на 65 тысяч фунтов из-за поведения игроков после удаления Льюис-Скелли в матче с «Вулвс»
«Арсенал» оштрафован на 65 тысяч фунтов из-за поведения футболистов.
Лондонский клубы обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) в матче 23-го тура АПЛ.
Тогда «канониры» остались в меньшинстве из-за удаления Майлза Льюис-Скелли на 43-й минуте.
«Арсенал» не обеспечил надлежащее поведение своих игроков на 43-й минуте, и впоследствии клуб признал это обвинение», – говорится в заявлении Английской футбольной ассоциации.
Напомним, что футболисту «Арсенала» отменили дисквалификацию из-за этого эпизода, поскольку Английская футбольная ассоциация приняла апелляцию лондонцев.
Опубликовал: Никита Надёжин
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