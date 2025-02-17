«Арсенал» оштрафован на 65 тысяч фунтов из-за поведения игроков после удаления Льюис-Скелли в матче с «Вулвс»

«Арсенал» оштрафован на 65 тысяч фунтов из-за поведения футболистов.

Лондонский клубы обыграл «Вулверхэмптон » (1:0) в матче 23-го тура АПЛ .

Тогда «канониры» остались в меньшинстве из-за удаления Майлза Льюис-Скелли на 43-й минуте.

«Арсенал» не обеспечил надлежащее поведение своих игроков на 43-й минуте, и впоследствии клуб признал это обвинение», – говорится в заявлении Английской футбольной ассоциации.

Напомним, что футболисту «Арсенала » отменили дисквалификацию из-за этого эпизода, поскольку Английская футбольная ассоциация приняла апелляцию лондонцев.