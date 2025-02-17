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  • Клинтон Моррисон: «Фанатам «МЮ» придется страдать. Аморим ждет не дождется лета, когда можно продать некоторых игроков и взять своих. Кое-кто не соответствует уровню клуба, Зиркзе очень плох»
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Клинтон Моррисон: «Фанатам «МЮ» придется страдать. Аморим ждет не дождется лета, когда можно продать некоторых игроков и взять своих. Кое-кто не соответствует уровню клуба, Зиркзе очень плох»

Клинтон Моррисон призвал фанатов «Манчестер Юнайтед» смириться со страданиями.

«При всем уважении, некоторые футболисты, надевающие футболку «МЮ», не соответствуют уровню клуба. Джошуа Зиркзе играет очень слабо.

Рубен Аморим столкнулся с большим числом травм, но он ждет не дождется лета, когда можно продать некоторых игроков и взять своих.

Болельщикам «МЮ» придется страдать до тех пор, пока все не наладится, потому что вот кто из футболистов сейчас может серьезно повлиять на игру? Выбор невелик.

Бойтесь своих желаний. Многие болельщики жаловались на Скотта Мактоминея, а сейчас многие хотели бы его вернуть», – отметил экс-форвард «Кристал Пэлас» в эфире BBC.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoМанчестер Юнайтед
Клинтон Моррисон
logoСкотт Мактоминей
logoДжошуа Зиркзе
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
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