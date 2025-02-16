Товарищеские матчи. «Крылья Советов» сыграют с «Кызыл-Жаром», «Динамо» Махачкала против «Ахмата»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи в преддверии весенней части сезона.
Товарищеские матчи
«Крылья Советов» Россия – «Кызыл-Жар» Казахстан – 11:00
«Динамо» Махачкала – «Ахмат» – 17:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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