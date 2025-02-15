Мотта перед «Интером»: «Задача «Юве» – победить. Надо собрать все силы и заработать 3 очка»

Тиаго Мотта поделился ожиданиями от игры с «Интером».

«Наша задача – победить. Мы должны собрать все наши силы вместе, как единая команда, чтобы заработать три очка.

Завтрашняя игра очень важна, мы должны хорошо защищаться, эффективно управлять переходами и быть едиными с первой до последней минуты», – сказал тренер «Юве».

Матч «Ювентуса» и «Интера» состоится завтра. Миланцы идут на втором месте, отставая от лидирующего «Наполи» на очко. Отставание «Юве» от «Интера» – 11 баллов.