Бергоми о пенальти против «Аталанты»: «Футболу конец, если УЕФА оправдает это. Нельзя проигрывать из-за абсурдного судейского решения»

Джузеппе Бергоми возмущен пенальти, назначенным в ворота «Аталанты» в ЛЧ.

Итальянский клуб уступил «Брюгге» (1:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На 91-й минуте матча арбитр Халил Мелер назначил пенальти при счете 1:1. Судья посчитал, что защитник бергамасков Исак Хин сфолил на форварде соперников Густафе Нильссоне. Футболисты боролись за мяч, Хин махнул рукой и задел лицо Нильссона. ВАР проверил момент и подтвердил решение полевого судьи.

«Я даже не хочу комментировать этот пенальти. Если УЕФА оправдает это или даст понять, что это может быть одиннадцатиметровый, то футболу конец. Нельзя наказывать команду таким образом. Абсолютно нельзя», – сказал экс-защитник «Интера», комментируя матч на Sky Sport.

«Тактически красивый матч, испорченный в финале. Трудно говорить. Нельзя уходить побежденным из-за абсурдного судейского решения. И на этом я закончу», – добавил Бергоми после финального свистка.

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