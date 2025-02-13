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Бергоми о пенальти против «Аталанты»: «Футболу конец, если УЕФА оправдает это. Нельзя проигрывать из-за абсурдного судейского решения»

Джузеппе Бергоми возмущен пенальти, назначенным в ворота «Аталанты» в ЛЧ.

Итальянский клуб уступил «Брюгге» (1:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На 91-й минуте матча арбитр Халил Мелер назначил пенальти при счете 1:1. Судья посчитал, что защитник бергамасков Исак Хин сфолил на форварде соперников Густафе Нильссоне. Футболисты боролись за мяч, Хин махнул рукой и задел лицо Нильссона. ВАР проверил момент и подтвердил решение полевого судьи.

«Я даже не хочу комментировать этот пенальти. Если УЕФА оправдает это или даст понять, что это может быть одиннадцатиметровый, то футболу конец. Нельзя наказывать команду таким образом. Абсолютно нельзя», – сказал экс-защитник «Интера», комментируя матч на Sky Sport.

«Тактически красивый матч, испорченный в финале. Трудно говорить. Нельзя уходить побежденным из-за абсурдного судейского решения. И на этом я закончу», – добавил Бергоми после финального свистка.

Де Кетеларе о пенальти против «Аталанты»: «Если спросить 100 человек, никто не скажет, что он был. Это несправедливо. Судья был очень высокомерен»

«Трагедия сегодняшнего футбола – контакты. Сначала все прыгали как пингвины, теперь будем бегать как пингвины. Я больше не понимаю правил». Гасперини о пенальти в ворота «Аталанты»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TuttoMercatoWeb
logoвысшая лига Бельгия
logoАталанта
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