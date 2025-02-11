Товарищеский матч. «Зенит» играет с «Пюником» в Абу-Даби. Кержаков, Родригао и Соболев вышли в старте
«Зенит» проводит товарищеский матч с «Пюником» в Абу-Даби.
Товарищеский матч
Абу-Даби, ОАЭ
«Зенит» Россия – «Пюник» Армения – 1:0 (первый тайм)
1:0 – Ерохин (38).
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Ду Кейрос, Чистяков, Родригао, Тарасов, Лобов, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Горшков, Соболев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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