«Характер интервью Дзюбы был такой: вы все говно, а я д’Артаньян. Артем от штрафа не обеднеет». Губерниев о форварде «Акрона»
Дмитрий Губерниев отреагировал на решение оштрафовать Артема Дзюбу за интервью.
Нападающий «Акрона» должен заплатить 250 тысяч рублей за интервью, данное «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в словах Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».
– Стоило ли комитету по этике наказывать Дзюбу за интервью?
– Мне сложно сказать, ведь я не секретарь Дзюбы или комитета по этике. Если они посчитали нужным…
Дзюба много там наговорил. Не знаю, насколько это не соответствует этическим нормам. Характер интервью Дзюбы был такой: вы все говно, а я д’Артаньян. Думаю, Дзюба не обеднеет. Он богатый человек, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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