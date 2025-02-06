«Характер интервью Дзюбы был такой: вы все говно, а я д’Артаньян. Артем от штрафа не обеднеет». Губерниев о форварде «Акрона»

Дмитрий Губерниев отреагировал на решение оштрафовать Артема Дзюбу за интервью.

Нападающий «Акрона » должен заплатить 250 тысяч рублей за интервью, данное «Матч ТВ» в ноябре 2024 года. Мир РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в словах Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

– Стоило ли комитету по этике наказывать Дзюбу за интервью?

– Мне сложно сказать, ведь я не секретарь Дзюбы или комитета по этике. Если они посчитали нужным…

Дзюба много там наговорил. Не знаю, насколько это не соответствует этическим нормам. Характер интервью Дзюбы был такой: вы все говно, а я д’Артаньян. Думаю, Дзюба не обеднеет. Он богатый человек, – сказал комментатор «Матч ТВ ».