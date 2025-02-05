Фоден – лучший игрок «Ман Сити» в январе. У хавбека 8 (6+2) очков в 7 матчах месяца
Филип Фоден признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».
24-летний полузащитник получил приз по итогам января, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне.
В прошлом месяце Фоден провел 7 матчей за «горожан» во всех турнирах, отличившись 6 голами и 2 результативными передачами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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