Фоден – лучший игрок «Ман Сити» в январе. У хавбека 8 (6+2) очков в 7 матчах месяца

Филип Фоден признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».

24-летний полузащитник получил приз по итогам января, победив в голосовании болельщиков. Он опередил Эрлинга Холанда и Кевина де Брюйне .

В прошлом месяце Фоден провел 7 матчей за «горожан» во всех турнирах, отличившись 6 голами и 2 результативными передачами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .