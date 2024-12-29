Представители Роши: «Многие клубы следят за ним, но официального предложения нет. Посмотрим, что принесет рынок»

Представители Виллиана Роши высказались о его возможном уходе из ЦСКА.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику армейцев со стороны бразильских клубов.

«Будущее Виллиана? Многие клубы следят за ним. Но у нас нет официального предложения ни от одного клуба.

Сейчас Роша хочет отдохнуть со своей семьей в Бразилии. А потом посмотрим, что принесет рынок», – сообщили в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы Роши.

Действующий контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Роша провел 19 матчей и отдал 3 голевые передачи. С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь .