Представители Роши: «Многие клубы следят за ним, но официального предложения нет. Посмотрим, что принесет рынок»
Представители Виллиана Роши высказались о его возможном уходе из ЦСКА.
Ранее сообщалось об интересе к защитнику армейцев со стороны бразильских клубов.
«Будущее Виллиана? Многие клубы следят за ним. Но у нас нет официального предложения ни от одного клуба.
Сейчас Роша хочет отдохнуть со своей семьей в Бразилии. А потом посмотрим, что принесет рынок», – сообщили в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы Роши.
Действующий контракт бразильца с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Роша провел 19 матчей и отдал 3 голевые передачи. С полной статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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