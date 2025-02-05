Радимов пошутил про возвращение в «Зенит»: «Позвонил Семак, сказал, нужно заменить Клаудиньо. Приехал на медосмотр, завтра подписываем контракт»

Владислав Радимов пошутил, что получил приглашение вернуться в состав «Зенита».

«Позвонил Сергей Богданович [Семак ], сказал, нужно заменить Клаудиньо во второй части чемпионата.

Сегодня приехал на медосмотр, завтра подписываем контракт по схеме 1+1. Ждите!» – написал 49-летний экс-игрок клуба из Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале, приложив фото на тренажере.

Фото: телеграм-канал Владислава Радимова.