Ричардс об 1:5 «Сити»: «Не сказал бы, что это конец эпохи. Не жду победы в чемпионате каждый год, но падение было настолько драматичным, что грустно наблюдать. Холанда было не видно, не считая гола»

Майка Ричардс высказался о ситуации в «Манчестер Сити».

Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Арсеналу » (1:5) в 24-м туре АПЛ .

«Не сказал бы, что это конец эпохи – может быть, приближение к концу. Надо быть реалистами. Обычно они не дают сопернику владеть мячом. Во втором тайме они отдавали легкие мячи.

Фоден очень хорош на мяче, он берет на себя риски. Холанда было не видно, не считая гола. Хочу видеть от него больше агрессии, больше забегов, которые дадут его команде варианты.

Грустно за этим наблюдать. Не жду, что они будут побежать в чемпионате каждый год, но падение было настолько драматичным, что видеть происходящее печально. Но они придут в себя», – отметил бывший защитник «Ман Сити » Майка Ричардс .