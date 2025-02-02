Ричардс об 1:5 «Сити»: «Не сказал бы, что это конец эпохи. Не жду победы в чемпионате каждый год, но падение было настолько драматичным, что грустно наблюдать. Холанда было не видно, не считая гола»
Майка Ричардс высказался о ситуации в «Манчестер Сити».
Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Арсеналу» (1:5) в 24-м туре АПЛ.
«Не сказал бы, что это конец эпохи – может быть, приближение к концу. Надо быть реалистами. Обычно они не дают сопернику владеть мячом. Во втором тайме они отдавали легкие мячи.
Фоден очень хорош на мяче, он берет на себя риски. Холанда было не видно, не считая гола. Хочу видеть от него больше агрессии, больше забегов, которые дадут его команде варианты.
Грустно за этим наблюдать. Не жду, что они будут побежать в чемпионате каждый год, но падение было настолько драматичным, что видеть происходящее печально. Но они придут в себя», – отметил бывший защитник «Ман Сити» Майка Ричардс.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем