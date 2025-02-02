АПЛ о пенальти в матче «Ливерпуля» с «Борнмутом»: «Кук зацепил ногу Гакпо, решение подтверждено ВАР. Коди не был в офсайде»
АПЛ прокомментировала спорный эпизод в игре «Ливерпуля» с «Борнмутом».
В 24-м туре АПЛ хавбек хозяев Льюис Кук, находясь сзади, зацепил ногу полузащитника «красных» Коди Гакпо в своей штрафной, после чего тот оказался на газоне.
Главный арбитр Даррен Инглэнд после консультации с ВАР принял решение о назначении пенальти.
«Решение судьи о пенальти было проверено и подтверждено ВАР: было признано, что Кук зацепил ногу Гакпо.
ВАР также подтвердил, что Гакпо не был в офсайде во время атаки», – говорится в сообщении лиги.
В пользу «Ливерпуля» назначили пенальти за фол на Гакпо в штрафной «Борнмута» – ВАР подтвердил решение Инглэнда. Также гол «вишен» отменили из-за офсайда
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Premier League Match Centre
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