В пользу «Ливерпуля» назначили пенальти за фол на Гакпо в штрафной «Борнмута» – ВАР подтвердил решение Инглэнда. Также гол «вишен» отменили из-за офсайда
«Ливерпуль» открыл счет в матче с «Борнмутом» со спорного пенальти.
Мохамед Салах реализовал 11-метровый удар на 30-й минуте гостевого матча 24-го тура АПЛ (1:0, перерыв).
Стандарт был назначен за фол на Коди Гакпо – игрок «Борнмута» Льюис Кук, находясь сзади, зацепил ногу полузащитника «Ливерпуля» в своей штрафной, после чего тот оказался на газоне.
Главный арбитр Даррен Инглэнд после консультации с ВАР принял решение о назначении пенальти.
На 38-й минуте «Борнмут» сравнял счет – Дэвид Брукс замкнул прострел Милоша Керкеза. Однако взятие ворот было отменено, поскольку в момент передачи от Энтойна Семеньо Керкез находился в офсайде.
Изображения: кадры из трансляции Viaplay
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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