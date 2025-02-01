В пользу «Ливерпуля» назначили пенальти за фол на Гакпо в штрафной «Борнмута» – ВАР подтвердил решение Инглэнда. Также гол «вишен» отменили из-за офсайда

«Ливерпуль» открыл счет в матче с «Борнмутом» со спорного пенальти.

Мохамед Салах реализовал 11-метровый удар на 30-й минуте гостевого матча 24-го тура АПЛ (1:0, перерыв).

Стандарт был назначен за фол на Коди Гакпо – игрок «Борнмута » Льюис Кук , находясь сзади, зацепил ногу полузащитника «Ливерпуля » в своей штрафной, после чего тот оказался на газоне.

Главный арбитр Даррен Инглэнд после консультации с ВАР принял решение о назначении пенальти.

На 38-й минуте «Борнмут» сравнял счет – Дэвид Брукс замкнул прострел Милоша Керкеза. Однако взятие ворот было отменено, поскольку в момент передачи от Энтойна Семеньо Керкез находился в офсайде.

Изображения: кадры из трансляции Viaplay