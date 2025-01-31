«Ипсвич» отдал защитника Кларка в аренду «Шеффилд Юнайтед»
Харрисон Кларк перешел из «Ипсвича» в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды.
Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.
23-летний защитник дебютировал в АПЛ в матче против «Эвертона» (0:2) в октябре. Его последний матч за «Ипсвич» состоялся в Кубке Англии в начале января.
«Шеффилд Юнайтед» на данный момент занимает 2-е место в Чемпионшипе.
Всего Кларк провел 7 матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Шеффилд Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем