«Ипсвич» отдал защитника Кларка в аренду «Шеффилд Юнайтед»

Харрисон Кларк перешел из «Ипсвича» в «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.

23-летний защитник дебютировал в АПЛ в матче против «Эвертона» (0:2) в октябре. Его последний матч за «Ипсвич » состоялся в Кубке Англии в начале января.

«Шеффилд Юнайтед» на данный момент занимает 2-е место в Чемпионшипе.

Всего Кларк провел 7 матчей в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .