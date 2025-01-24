«Лестер» продал Кэннона «Шеффилд Юнайтед» за 10 млн фунтов. Форвард Ирландии был в аренде в «Стоке»

«Лестер» объявил о переходе Тома Кэннона в «Шеффилд Юнайтед».

По данным GiveMeSport, второй клуб Чемпионшипа заплатил за 22-летнего форварда сборной Ирландии около 10 млн фунтов. Контракт – до 2029 года с опцией продления на один сезон.

В первой половине сезоне Кэннон выступал на правах аренды за «Сток Сити » из Чемпионшипа, забив 9 голов в 22 матчах.

В прошлом сезоне на его счету 2 мяча и 1 ассист в 13 играх Чемпионшипа за «Лестер ».

Также нападающий известен по выступлениям за «Эвертон» и «Престон».