«Лестер» продал Кэннона «Шеффилд Юнайтед» за 10 млн фунтов. Форвард Ирландии был в аренде в «Стоке»
«Лестер» объявил о переходе Тома Кэннона в «Шеффилд Юнайтед».
По данным GiveMeSport, второй клуб Чемпионшипа заплатил за 22-летнего форварда сборной Ирландии около 10 млн фунтов. Контракт – до 2029 года с опцией продления на один сезон.
В первой половине сезоне Кэннон выступал на правах аренды за «Сток Сити» из Чемпионшипа, забив 9 голов в 22 матчах.
В прошлом сезоне на его счету 2 мяча и 1 ассист в 13 играх Чемпионшипа за «Лестер».
Также нападающий известен по выступлениям за «Эвертон» и «Престон».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Лестера»
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