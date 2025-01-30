Невилл о критике судей «Арсеналом»: «В «МЮ» делали то же самое – разница в том, что тогда не было соцсетей, чтобы разжигать тему возможной коррупции. Мы не могли оказывать такого влияния»
«Они используют выражения вроде «коррупция» – это означает, что они думают, будто ему [судье] платят и подкупают его, но, очевидно, это не так.
Мы [«Манчестер Юнайтед»] были клубом, который создавал осадный менталитет по отношению к судьям. «Арсенал» делает что-то подобное – нет сомнений, что после матчей они скорее нагнетают обстановку, чем разряжают ее, и они делали это в течение 12 месяцев. Но мы не можем сказать, что это неправильно, поскольку мы в раздевалке делали то же самое.
Теперь разницу делают соцсети – в свое время, когда мы играли и относились к судьям похожим образом, мы не разжигали в социальных сетях тему возможной коррупции.
Теперь можно ощутить гнев, исходящий от игроков «Арсенала», от Микеля Артеты и известных болельщиков. В социальных сетях поднялась волна обвинений в коррупции и мошенничестве. В наше время мы не оказывали столь большого влияния – все сидели дома без телефонов, и ни у кого не было твиттера», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.
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