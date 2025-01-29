Жан Шарль Оливье, не приехавший на сбор, не хочет играть за «СКА Хабаровск»: «Буду ждать ответа ФИФА в Африке. Есть предложения от «Енисея» и «Тюмени»
Ранее дальневосточный клуб сообщил, что ивуарийский нападающий проигнорировал командные сборы.
– Сейчас я нахожусь в Кот-д’Ивуаре со своей семьей. У меня есть предложения от «Енисея» и «Тюмени». Я не хочу играть в СКА. Пока что я хочу остаться в Африке и ждать ответа ФИФА. Думаю, это займет около месяца, но я готов ждать.
– Почему просили агентов звонить спортивному директору СКА?
– Я не хочу говорить на эту тему. Мои действия в отношении СКА проверяет ФИФА. Да, я могу не сыграть в этом сезоне, но я предпочту ждать их решения.
Футболист никогда не захочет просто так покинуть свой клуб. Значит, что-то действительно произошло. Я провел в клубе два года, и у меня никогда не было проблем. Я никогда не хотел уйти. Сейчас я хочу остаться в тишине, – сказал нападающий СКА.
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