Жан Шарль Оливье, не приехавший на сбор, не хочет играть за «СКА Хабаровск»: «Буду ждать ответа ФИФА в Африке. Есть предложения от «Енисея» и «Тюмени»

Яо Жан Шарль Оливье заявил, что не хочет играть в «СКА Хабаровске».

Ранее дальневосточный клуб сообщил , что ивуарийский нападающий проигнорировал командные сборы.

– Сейчас я нахожусь в Кот-д’Ивуаре со своей семьей. У меня есть предложения от «Енисея » и «Тюмени ». Я не хочу играть в СКА. Пока что я хочу остаться в Африке и ждать ответа ФИФА . Думаю, это займет около месяца, но я готов ждать.

– Почему просили агентов звонить спортивному директору СКА?

– Я не хочу говорить на эту тему. Мои действия в отношении СКА проверяет ФИФА. Да, я могу не сыграть в этом сезоне, но я предпочту ждать их решения.

Футболист никогда не захочет просто так покинуть свой клуб. Значит, что-то действительно произошло. Я провел в клубе два года, и у меня никогда не было проблем. Я никогда не хотел уйти. Сейчас я хочу остаться в тишине, – сказал нападающий СКА.