«СКА Хабаровск» заявил, что Жан Шарль Оливье проигнорировал сборы: «Действия игрока координируются людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. Будем отстаивать свои интересы в ФИФА и РФС»

«СКА Хабаровск» сообщил, что Яо Жан Шарль Оливье не явился в клуб перед сборами.

«С большим разочарованием вынуждены сообщить, что футболист-профессионал нашего клуба Яо Жан Шарль Оливье до настоящего времени не прибыл в расположение клуба. Как следствие, игрок не прошел углубленное медицинское обследование и не летит с командой на первый учебно-тренировочный сбор, который начинается 16 января в турецкой Анталье.

При этом информация о его неявке на сбор «СКА Хабаровск» появилась в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым» еще до прибытия в Москву самолета, на который клубом для Шарля был приобретен билет. Этот факт может говорить о том, что действия футболиста, нарушающие трудовой договор, координируются определенными людьми, заинтересованными в его переходе в новый клуб. При этом сам игрок, возможно, не до конца понимает последствия своих действий в интересах выгодоприобретателей.

«СКА Хабаровск» неоднократно предупреждал Шарля о недопустимости такого поведения, как и об отсутствии у него веских оснований для досрочного расторжения трудового договора. Более того, мы не раз сообщали ему о готовности вести переговоры с другими клубами о его трансфере на очень адекватных условиях. Однако ни одного официального запроса к нам не поступало. Указанные в упомянутом посте телеграм-канала клубы ФНЛ действительно обращались в частном порядке по поводу Шарля, не выражая готовности нести расходы, но желая получить футболиста до окончания его контракта с нами. «СКА Хабаровск» не позволит никому использовать игроков для давления на нас с целью принять невыгодные для клуба условия.

В случае если Шарль продолжит деструктивное поведение, ФК «СКА Хабаровск» будет отстаивать свои интересы в юрисдикционных органах ФИФА и РФС. Самому игроку в этом случае будет грозить дисквалификация, а также обязательство выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта и возместить все понесенные в связи с этим расходы», – говорится в официальном заявлении клуба.