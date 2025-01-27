«Барселона» забила 4 гола и более в 5 из 7 матчей в 2025 году
«Барселона» крайне результативно начала год.
Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Валенсию» (7:1) в 21-м туре Ла Лиги.
С начала 2025 года каталонцы провели 7 матчей, в 5 из которых «Барса» забила 4 гола и более.
Ранее «Барса» сыграла 4:0 с «Барбастро» и 5:1 с «Бетисом» в Кубке Испании, 5:2 с «Реалом» в Суперкубке страны, а также 5:4 с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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