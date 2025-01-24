Из-за шторма «Эовин» «Ньюкасл» не может вылететь на матч с «Саутгемптоном». Установлен рекорд по скорости ветра в Ирландии – 183 км/ч, почти миллион объектов обесточен

«Ньюкасл» не может вылететь на матч «Саутгемптоном» из-за шторма.

Как сообщает Daily Mail, «Ньюкасл» может быть вынужден отправиться в Саутгемптон прямо в день матча из-за шторма «Эовин». Команда планировала вылет в пятницу днем, накануне субботней игры с «Саутгемптоном» 23-го тура АПЛ.

Однако прошлой ночью на северо-восток Англии обрушились порывы ветра со скоростью до 80 миль в час (128 км/ч), и все утренние рейсы из аэропорта Ньюкасла в пятницу были отменены.

«Наш план, как всегда, заключается в том, чтобы отправиться в пятницу. Но мы будем консультироваться с руководством аэропорта, безопасно ли лететь. Если нет, возможно, нам придется отправиться завтра утром», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

Одной из альтернатив может стать поездка на автобусе.

«Это долгий путь, и также нет гарантии, что из-за ветра поездка, которая должна занять восемь-девять часов, не превратится в двенадцати- или тринадцатичасовое путешествие. Поэтому мы должны быть осторожны в этом плане. Но ничего нельзя гарантировать.

Мы будем консультироваться и постараемся принять правильное решение. Мы раньше отправлялись в день матча, если игра начиналась в 17:30, особенно если аэропорт находится недалеко от стадиона. Иногда это самый простой способ – прилетел и сразу на игру. Для матча, который начинается в 15:00, это немного необычно, но нам придется адаптироваться», – отметил Хау.

Шторм «Эовин» побил рекорд по скорости ветра в Ирландии – 114 миль в час (183 км/ч), что стало самым высоким показателем с начала наблюдений, сообщает Independent со ссылкой на ирландский метеорологический центр. Предыдущий рекорд в 182 км/ч был установлен в январе 1945 года.

Миллионы людей получили экстренное предупреждение на свои телефоны, жителям Ирландии, Шотландии и Северной Ирландии рекомендовано оставаться дома.

Как передает BBC, в Северной Ирландии скорость ветра достигала 90 миль в час (144 км/ч), без электричества остались 240 000 домов и предприятий. Северная Ирландия зафиксировала самые сильные порывы ветра за последние 27 лет.

В Ирландии впервые введено красное предупреждение, в общей сложности более 715 000 объектов в стране остались без электричества. Школы, колледжи и университеты закрыты, большинство больничных приемов отменены, поскольку ожидаются серьезные перебои из-за шторма.