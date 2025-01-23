Мужчина пытался прорваться на стадион в Турине, когда «Юве» играл в Брюгге. Он подрался с охранниками и полицией, его не вырубил электрошокер – 35-летний немец, вероятно, был под наркотиками
Как сообщает Corriere Torino, вчера 35-летний немец пытался прорваться на стадион «Ювентуса», в то время, как команда играла на выезде с «Брюгге» (0:0) в рамках Лиги чемпионов.
Несмотря на доводы охранников, что матч играется не в Турине, мужчина крупного телосложения и ростом почти в два метра требовал впустить его на стадион. Получив отказ, мужчина набросился на охранников, после чего в ситуацию пришлось вмешаться карабинерам.
По прибытии первого патруля, мужчина вступил в драку уже с полицейскими. В этот момент карабинеры применили тейзер с дартами (стреляющий электрошокер). В мужчину попали два дротика, тем не менее он устоял на ногах и попытался убежать.
Карабинеры с помощью других патрулей с большим трудом смогли остановить и заковать его в наручники. Мужчина был доставлен в отделение полиции, где провел всю ночь.
Он не смог объяснить, почему он оказался в Турине и зачем хотел попасть на «Альянц Стэдиум». Вероятно, мужчина находился под воздействием наркотиков.
Двое карабинеров в результате потасовки получили повреждения и были доставлены в больницу.
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