Боуэн вернулся к тренировкам на траве после перелома стопы. Хавбек «Вест Хэма» «опережает график восстановления»

Джеррод Боуэн продолжает восстанавливаться после травмы.

По информации Daily Mail, хавбек «Вест Хэма » вернулся к тренировкам на траве и вскоре начнет снова бить по мячу. Боуэн не играл с конца декабря из-за перелома стопы, полученного в матче с «Ливерпулем» (0:5).

На прошлой неделе Грэм Поттер сообщил, что Боуэн уже начал бегать с физиотерапевтом и «опережает график восстановления».

В текущем сезоне АПЛ 28-летний полузащитник сборной Англии сыграл 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь .