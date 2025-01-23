Боуэн вернулся к тренировкам на траве после перелома стопы. Хавбек «Вест Хэма» «опережает график восстановления»
Джеррод Боуэн продолжает восстанавливаться после травмы.
По информации Daily Mail, хавбек «Вест Хэма» вернулся к тренировкам на траве и вскоре начнет снова бить по мячу. Боуэн не играл с конца декабря из-за перелома стопы, полученного в матче с «Ливерпулем» (0:5).
На прошлой неделе Грэм Поттер сообщил, что Боуэн уже начал бегать с физиотерапевтом и «опережает график восстановления».
В текущем сезоне АПЛ 28-летний полузащитник сборной Англии сыграл 19 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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