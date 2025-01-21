17-летний подросток задержан по подозрению в угрозах семье Хавертца после вылета «Арсенала» в Кубке Англии от «МЮ». Его отпустили под залог до конца расследования
Полиция задержала подростка, подозреваемого в угрозах семье Кая Хавертца.
«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала (1:1, 4:5 по пенальти). Хавертц не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.
После матча беременная жена футболиста «Арсенала» рассказала, что подверглась угрозам в соцсетях. Полиция начала расследование этого инцидента.
Как передает BBC, по подозрению в «злонамеренных сообщениях» в адрес семьи Хавертца был задержан 17-летний подросток. По сообщениям полиции, подозреваемый был отпущен под залог до завершения расследования.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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