17-летний подросток задержан по подозрению в угрозах семье Хавертца после вылета «Арсенала» в Кубке Англии от «МЮ». Его отпустили под залог до конца расследования

Полиция задержала подростка, подозреваемого в угрозах семье Кая Хавертца.

«Арсенал » вылетел из Кубка Англии, уступив «Манчестер Юнайтед» в 1/32 финала (1:1, 4:5 по пенальти). Хавертц не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

После матча беременная жена футболиста «Арсенала» рассказала , что подверглась угрозам в соцсетях. Полиция начала расследование этого инцидента.

Как передает BBC, по подозрению в «злонамеренных сообщениях» в адрес семьи Хавертца был задержан 17-летний подросток. По сообщениям полиции, подозреваемый был отпущен под залог до завершения расследования.