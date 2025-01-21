Пети ошибся, сообщив о смерти экс-игрока и тренера «Арсенала» Пэта Райса в эфире Sky Sports. Эммануэлю и каналу пришлось принести извинения

Эммануэль Пети ошибся, сообщив о смерти Пэта Райса.

Бывшего полузащитника «Арсенала» и «Челси» пригласили в студию программы Monday Night Football, где он вместе с ведущим Дэвидом Джонсом и Джейми Каррагером обсудил матч «синих» с «Вулверхэмптоном» (3:1).

Рассказывая о времени, проведенном в «Арсенале » под руководством Арсена Венгера , Пети сказал: «У него были конфликты с Пэтом Райсом. Покойся с миром, Пэт».

Sky Sports оперативно исправил ошибку Пети, ведущий Дэвид Джонс заявил в эфире: «У меня хорошие новости: Пэт Райс передает привет. На самом деле он жив и здоров».

После чего Пети извинился: «Извините! Извини, Пэт. Я перепутал. Пэт, мне очень жаль. Это была ошибка».

Бывшему игроку и тренеру «Арсенала» Пэту Райсу 75 лет. За свою карьеру он провел более 500 матчей за клуб, после чего стал помощником Венгера. Он покинул «Арсенал» в 2012 году.