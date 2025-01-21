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Мбаппе о критике: «Это нормально, люди ожидали многого. В «Мадрид» приходят не для того, чтобы играть плохо»

Килиан Мбаппе высказался о критике в свой адрес.

– Как вы?

– Очень хорошо. Я нахожусь в хорошей форме уже месяц или полтора. Я полон уверенности перед завтрашним матчем. Я уверен в своей игре. И в команде.

– Что вы скажете критикам?

– Я спокоен, это нормально. Люди ожидали многого, и я нормально отношусь к их словам. Но я не принимаю это на свой счет. Нужно быть спокойным и сосредоточенным. Я знал, что все изменится.

– Но что изменилось?

– Это было скорее психологическое изменение. Физически я был в порядке, доволен командой, но я должен был выкладываться больше. Я знал это. И только после матча с «Атлетиком» я сказал себе: «Поехали». В «Мадрид» приходят не для того, чтобы играть плохо.  В «Мадриде» всегда нужно играть хорошо, и теперь я готов, – сказал нападающий «Реала» на пресс-конференции перед игрой с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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