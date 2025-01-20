Радимов об Андрее Мостовом: «В том возрасте, когда надо не просто играть, а быть лидером «Зенита». На его месте поставил бы цель — бороться за звание лучшего футболиста страны»

Владислав Радимов считает, что Андрей Мостовой мог бы стать лучшим игроком России.

В 22 матчах сезона во всех турнирах на счету 27-летнего вингера «Зенита» 6 голов и 3 ассиста.

— Как вам игра Андрея Мостового? Есть потенциал для выступления в европейском клубе?

— Я знаю Моста еще по «Зениту‑2», он у меня там играл. Он игрок сборной в самом расцвете сил. По моему мнению, Мостовой в том возрасте, когда надо не просто играть, а быть лидером «Зенита», что у него получается во многих матчах.

На месте Андрея я бы поставил цель — бороться за звание лучшего футболиста страны, — сказал экс-тренер «Зенита -2».