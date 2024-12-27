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Тюрам о любимой музыке и аниме: «Вырос на Майкле Джексоне, он нравился маме. Папа любил Боба Марли. Люблю Dragon Ball Z и «Капитана Цубасу»

Маркус Тюрам рассказал о любимой музыке и аниме.

– Кто певец твой жизни?

– Я вырос на Майкле Джексоне, он нравился маме. Папа любил Боба Марли.

Сейчас я больше увлекаюсь рэпом и хип-хопом. Но эти двое – мои ориентиры. Если мне нужно выбрать песню, я говорю: «Redemption» (Redemption Song, песня Боба Марли – Спортс’‘). Мой папа ставил ее в машине, она была его любимой, как теперь и у меня.

– Ты увлечен мангой. В ком ты себя видишь?

– Мой любимый [аниме-сериал] – Dragon Ball Z, персонаж – Супер Сайян 4: я люблю его, он быстрый, мощный.

И еще «Капитан Цубаса». Я болел за Марка Лэндерса, он родился вингером, а затем стал центральным нападающим, как и я, – рассказал форвард «Интера» и сборной Франции.

Иньеста, Хамес и Торрес фанатеют от этого аниме. Оно изменило японский футбол

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМаркус Тюрам
logoИнтер
logoАниме
музыка
logoсерия А Италия
logoЛилиан Тюрам
logoСборная Франции по футболу
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