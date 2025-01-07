Алаба вернулся в общую группу «Реала» после разрыва «крестов». Защитник не играл с декабря 2023-го

Давид Алаба вернулся к тренировкам с «Реалом» после тяжелой травмы колена.

Защитник не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск. Австриец перенес две операции на колене.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня Алаба вернулся к тренировкам в общей группе «Реала ».

Следующий матч «Реал» проведет в четверг, 9 января – мадридцы сыграют с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании.