Алаба вернулся в общую группу «Реала» после разрыва «крестов». Защитник не играл с декабря 2023-го
Давид Алаба вернулся к тренировкам с «Реалом» после тяжелой травмы колена.
Защитник не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск. Австриец перенес две операции на колене.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня Алаба вернулся к тренировкам в общей группе «Реала».
Следующий матч «Реал» проведет в четверг, 9 января – мадридцы сыграют с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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