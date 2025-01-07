  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алаба вернулся в общую группу «Реала» после разрыва «крестов». Защитник не играл с декабря 2023-го
9

Алаба вернулся в общую группу «Реала» после разрыва «крестов». Защитник не играл с декабря 2023-го

Давид Алаба вернулся к тренировкам с «Реалом» после тяжелой травмы колена.

Защитник не играл с 17 декабря 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск. Австриец перенес две операции на колене.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня Алаба вернулся к тренировкам в общей группе «Реала».

Следующий матч «Реал» проведет в четверг, 9 января – мадридцы сыграют с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoДавид Алаба
logoтравмы
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Обамеянг о Саудовской Аравии: «На Западе думают, что это закрытая страна с жесткими ограничениями, но это не так. Мой выбор связан только с футболом, а не политикой»
1218 минут назад
«Боруссия» рассматривает аренду Рэшфорда до конца сезона. «Милан», «Ювентус» и клубы АПЛ также заинтересованы в вингере «МЮ»
440 минут назад
«Кажется, вы мной одержимы😉». Салах о словах Каррагера про фото с Трентом и ван Дейком после матча с «МЮ»
347 минут назад
Араухо согласился на аренду в «Юве». Защитник «Барсы» хочет получать больше игровой практики
15сегодня, 11:53
«Реал» вновь попытается подписать Трента зимой. Клуб уверен в переходе защитника «Ливерпуля» летом, но надеется осуществить его в ближайшее время
30сегодня, 11:41
Лапорта избежит вотума недоверия – один из двух инициаторов отказался участвовать в процедуре. Часть оппозиции опасается еще большей дестабилизации «Барсы» (Diario Sport)
39сегодня, 11:25
Николаев о судействе при Мажиче: «Даже за самую грубую ошибку – работа на ВАР на 1-2 игры в туре, где получишь чуть меньше денег. Разве это наказание?»
7сегодня, 11:11
УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Мбаппе в 55 млн евро. Клуб должен подтвердить отсутствие задолженностей перед сотрудниками до 15 января (L’Equipe)
27сегодня, 11:01
Португалия показала новый комплект домашней и гостевой формы от Puma. Прошлым техническим спонсором был Nike
24сегодня, 10:49Фото
Виктор доверяет «Барсе» на фоне проблем с регистрацией. Форвард ждет разрешения ситуации и сделает все, что ему скажет клуб
14сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Черышев о 90-х: «Были страшные моменты, людей выбрасывали из машин – хорошо, что смогли выжить. Старались думать только о футболе»
16 минут назад
«Сити» хочет подписать Мармуша из «Айнтрахта» в январе. Сделка обойдется в 50 млн фунтов
10 минут назад
Консейсау с сигарой в зубах станцевал в раздевалке «Милана» после победы над «Интером» в Суперкубке Италии
322 минуты назадФото
Слот о 2:2 с «МЮ»: «Все в «Ливерпуле» разочарованы, не только Трент. Я обсуждаю все с игроками, они делятся со мной тем, что их беспокоит. Следи я за соцсетями, у меня не было бы времени на жизнь»
55 минут назад
«Комо» подписал Бюте из «Антверпена». О трансфере объявили роликом, где голкипер показывает распечатки твитов Романо
сегодня, 12:04Фото
«Промес – не легенда «Спартака», он очень качественный футболист, принесший клубу много пользы». Орещук о Квинси
27сегодня, 10:57
«Бока» может подписать экс-хавбека «МЮ» и «ПСЖ» Эрреру из «Атлетика». Переговоры на продвинутой стадии
1сегодня, 10:28
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Спортинг» против «Порту»
сегодня, 10:11
Колосков о Кахигао в «Спартаке»: «Что критиковать, когда он еще даже работать не начал? Будут первые трансферы, тогда посмотрим. Он не случайный человек, давно в футболе»
14сегодня, 09:59
«Олимпиакос» обратился к «МЮ» по поводу аренды Антони
6сегодня, 09:35
Рекомендуем