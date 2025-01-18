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Нижегородов о Даку в «Реале», «Барсе» или «Ман Сити»: «Мирлинд потянет такие клубы. А вы думаете, нет?»

Константин Нижегородов считает, что Мирлинд Даку заиграл бы в европейских топ-клубах.

В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету форварда «Рубина» 9 голов и 5 ассистов.

— В отношении Даку постоянно ходят слухи об интересе к нему клубов из топовых европейских чемпионатов. На ваш взгляд, он потянет их уровень?

— Ну вроде к нему есть интерес из «Реала» Мадрид. Если не ошибаюсь, еще «Барселона» им интересуется. Может быть, еще «МанСити» его возьмет на замену Холанду.

— У вас хорошо получается говорить это с серьезным лицом.

— Ну, я серьезно. Может быть, на днях в интернете появится об этом такая инсайдерская информация (улыбается). А что, вы думаете, Мирлинд не потянет такие клубы? Я думаю, потянет, – сказал защитник «Рубина».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoМирлинд Даку
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoКонстантин Нижегородов
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