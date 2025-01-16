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  • Крамарич после 0:5 от «Баварии»: «У «Хоффенхайма» один большой дерьмовый сезон. Ситуация в клубе опасна, мы можем вылететь, ничего не работает»
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Крамарич после 0:5 от «Баварии»: «У «Хоффенхайма» один большой дерьмовый сезон. Ситуация в клубе опасна, мы можем вылететь, ничего не работает»

Андрей Крамарич высказался о плохом сезоне после поражения от «Баварии».

«Хоффенхайм» разгромно проиграл мюнхенской команде со счетом 0:5 в выездном матче 17-го тура Бундеслиги. Клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 17 матчах. 

«Я даже не хочу говорить об игре, потому что для меня было ясно, что это произойдет. Это картина всего сезона, это один большой дерьмовый сезон, я хочу быть честным.

Я все еще мягок, потому что если я захочу сказать правду и некоторые вещи, которые у меня на уме, о клубе и ситуации, я получу самое большое наказание в истории Бундеслиги.

Мы напрасно вкладываем столько денег, и нет смысла говорить о сегодняшней игре. Я хочу говорить только о текущей ситуации, потому что она опасна. Мы можем вылететь [из Бундеслиги] с хорошими игроками, но, очевидно, ничего не работает с тех пор, как в клубе что-то изменилось.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с самого начала сезона. Они понимают все, что происходит, и что мы переживаем очень тяжелый период.

Впервые в моей жизни, в моей футбольной карьере я чувствую себя так, потому что ощущаю, как все дерьмово в клубе. Если никто не собирается это изменить, я попытаюсь это изменить. Когда я начинаю говорить, все меня слушают.

Вы можете почувствовать мой голос. Люди из Цузенхаузена, Зинсхайма и всей Германии, которые болеют за «Хоффенхайм»... Я думаю, болельщики понимают, что происходит, это не просто неудачный момент», – сказал ESPN нападающий «Хоффенхайма». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
logoХоффенхайм
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoАндрей Крамарич
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