Аморим о будущем Гарначо в «МЮ»: «Ему нужно научиться играть на другой позиции, лучше действовать в центре. Он прогрессирует, у него есть талант»
Рубен Аморим высказался о будущем Алехандро Гарначо в «Манчестер Юнайтед».
«У него есть талант. Он находит лучший способ играть в этой системе. Он прогрессирует на тренировках. Он вышел в стартовом составе в последней игре. Посмотрим, что будет [в матче с «Саутгемптоном»]. Думаю, он изменил взгляд на самого себя.
Ему нужно научиться играть на другой позиции. Ему нужно лучше действовать в центре. Он значительно прибавил в позиционной игре при потере мяча.
Но из-за этого он иногда оказывается не в том месте, чтобы совершать переходы, как это было раньше. Я предпочитаю сначала защищаться, а затем всей командой выстраивать игру до финальной трети поля», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось об интересе к Гарначо со стороны «Наполи».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
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