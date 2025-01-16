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Аморим о будущем Гарначо в «МЮ»: «Ему нужно научиться играть на другой позиции, лучше действовать в центре. Он прогрессирует, у него есть талант»

Рубен Аморим высказался о будущем Алехандро Гарначо в «Манчестер Юнайтед».

«У него есть талант. Он находит лучший способ играть в этой системе. Он прогрессирует на тренировках. Он вышел в стартовом составе в последней игре. Посмотрим, что будет [в матче с «Саутгемптоном»]. Думаю, он изменил взгляд на самого себя.

Ему нужно научиться играть на другой позиции. Ему нужно лучше действовать в центре. Он значительно прибавил в позиционной игре при потере мяча.

Но из-за этого он иногда оказывается не в том месте, чтобы совершать переходы, как это было раньше. Я предпочитаю сначала защищаться, а затем всей командой выстраивать игру до финальной трети поля», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось об интересе к Гарначо со стороны «Наполи».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoАлехандро Гарначо
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
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